Novo presidente da Oi se reúne com gestor do Aurelius e preocupa acionistas

O presidente da Oi, Eurico Teles, reuniu-se nesta quinta-feira, 7, com o gestor Dan Gropper, do fundo Aurelius Capital, um dos principais credores da companhia. O encontro deixou ressabiados os acionistas Société Mondiale, do empresário Nelson Tanure, e Pharol, antiga Portugal Telecom, que foram impedidos pela Justiça de atuar diretamente na formatação do plano de recuperação da Oi. Agora, eles temem que os diretores da empresa se aproximem das demandas de credores internacionais, que exigem uma fatia maior da tele em troca do abatimento das dívidas.

Enquanto isso… Para evitar esse desfecho, o Société Mondiale tem se movimentado na Justiça para bloquear o direito de voto do Aurelius como credor, assim como de outros “fundos abutres”, sob o argumento de conflito de interesse, já que o plano dos bondholders prevê a tomada de controle da Oi. Procurada, a tele não informou se fechou acordo de confidencialidade nas discussões com o Aurelius.//COM CIRCE BONATELLI

