Novo presidente do IRB Brasil Re inicia agenda do IPO

O novo presidente do IRB Brasil Re, José Carlos Cardoso, mal assumiu o cargo e já começou a tocar a agenda da oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) do ressegurador. Ele inicia o chamado pilot fishing, processo de pré-marketing da oferta. Visitará Rio de Janeiro, São Paulo e Nova York. Cardoso viaja acompanhado do vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores da companhia, Fernando Passos. Na prática, tentará “pescar” investidores que podem vir a ancorar a oferta. Também pretende ter uma primeira percepção de preço.

Expectativa

Cardoso substituiu Tarcísio Godoy que, após um ano na presidência do IRB, não foi reconduzido ao cargo e deixou a empresa na última sexta-feira (09). Uma nova troca de presidente no IRB, a terceira em menos de dois anos, pode fazer com que o ressegurador tenha de dar mais explicações ao mercado, principalmente, por ocorrer às vésperas do IPO. O nome de Cardoso precisa ser aprovado pelo Conselho de Administração e pela Superintendência de Seguros Privados (Susep).

Siga a @colunadobroad no Twitter