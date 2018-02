Novo presidente mundial do Carrefour é conhecido por corte de custos

O novo presidente mundial do Carrefour, Alexandre Bombard, que contou com o apoio do empresário Abilio Diniz e de Philippe Houzé, grandes acionistas da varejista, para se eleger, é conhecido no mercado pela sua atuação no corte de custos. O executivo tem muitas conexões políticas e transita bem nos sindicatos franceses, vistos como os principais empecilhos a reduções de despesas.

Entrave

O Carrefour, por sua vez, sempre encontrou dificuldade em diminuir custos na França. Bernard Arnaud, outro grande acionista do grupo, nunca apoiou esses cortes. O momento é propício. Analistas avaliam que as margens da empresa varejista podem sofrer em meio a custos com iniciativas para desenvolver o e-commerce e ainda diante de um ambiente de pressão de preços na França.

