Nubank reage após ofensiva do Itaú Unibanco

Quase um mês após o Itaú Unibanco lançar um cartão virtual sob a marca Credicard, a fintech Nubank reagiu. Anunciou nesta terça-feira, 19, a versão online do “roxinho”. A justificativa é acalmar os clientes que estão à espera do cartão físico do Nubank e não apenas ter um produto “descartável” como as grandes instituições. O timing do lançamento, contudo, chamou a atenção. Com o apelo do Itaú para os clientes “zerarem a vida”, slogan do novo cartão do banco, a comparação com o Nubank foi inevitável. O Credicard Zero perde por não ser internacional, mas ganha em outros quesitos, ao oferecer, por exemplo, um programa de benefícios gratuito. Procurado, o Nubank não comentou.

