Número de famílias endividadas cresce pelo 3º mês consecutivo

A despeito da melhora das expectativas, o número de famílias endividadas cresceu mais uma vez, indo a 58,9% em abril, ante 57,9% em março.

Pequena melhora

Na comparação com o mesmo período do ano anterior, no entanto, houve queda de 0,7 ponto porcentual do indicador, segundo Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Líder

O levantamento mostra que, do total de famílias com algum tipo de dívida, 76,6% têm o cartão de crédito como a principal forma de endividamento.

