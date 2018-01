Número de fusões e aquisições cresce 6% de janeiro a outubro

Coluna do Broadcast

O número de transações de fusões e aquisições (M & A na sigla em inglês) registradas até outubro deste ano cresceu 6% em relação ao mesmo intervalo do ano passado, totalizando 517 transações, mostra levantamento da consultoria PwC. A dois meses do fechamento de 2017, o montante indica que o ano deve ficar abaixo da média anual registrada entre 2010 e 2015, que foi de 651 operações. No ano passado, foram 597.

Concentrado. A região sudeste foi a que mais atraiu interesse dos investidores, com 69% das transações anunciadas. O nordeste, embora seja considerado região de grande potencial e atratividade para fusões e aquisições, foi responsável por apenas 7% do total.

Modernos. Por setor, a pesquisa identificou que tecnologia segue como o preferido, respondendo por 20% do total transacionado de janeiro a outubro deste ano. Foram 105 transações, um aumento de 15% em relação ao mesmo período de 2016.

