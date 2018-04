Números do 1tri18 injetam mais otimismo no mercado de seguros

O fechamento do primeiro trimestre do ano reforçou a expectativa do mercado de seguros de que 2018 será de melhores resultados. Até março, a receita de seguros de ramos elementares, que incluem as apólices para patrimônio e não considera o DPVAT, cresceu 7% ante igual intervalo de 2017, enquanto o de pessoas avançou 13%, conforme dados da Carta de Conjuntura do Sindicato dos Corretores no Estado de São Paulo (Sincor-SP) que será divulgada hoje, 25.

Agora vai? Isso já se reflete no otimismo do setor. O Índice de Confiança do Setor de Seguros (ICSS) chegou a 123,5 pontos em março, voltando a crescer no comparativo mensal. Ficou, porém, abaixo do recorde visto em janeiro, de 127,2 pontos.

