OAB-SP se rende às startups e cria grupo de estudos

Coluna do Broadcast

Advogados acabaram de criar um grupo para estudar as startups na OAB de São Paulo. O foco da comissão “Estudos de Legislação em Empreendedorismo Criativo” são os problemas regulatórios, tributários e de registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) no âmbito das novatas.

À frente. O grupo é presidido por Arthur Braga Nascimento, tendo como vice, Rafael Gonçalves de Albuquerque, ambos do escritório Braga Nascimento e Zilio Advogados. André Castro Carvalho, da mesma banca, também integra o comitê.

