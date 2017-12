OAS honra compromisso de R$ 30 milhões com fornecedores

A OAS pagou R$ 30 milhões no início do mês a credores, cumprindo a parcela de maio deste ano e de novembro do ano passado. Ambas previstas no plano de recuperação judicial. Outro pagamento deverá ser feito em novembro. Encolhido e sem crédito, o grupo busca fora do País novos acordos para manter a rotatividade do negócio e ampliar o backlog (carteira de obras), dando assim fluxo ao pagamentos aos credores.

Africanos e chineses

Atualmente, a companhia está focada na África, onde tenta fechar contratos de serviços de construção civil e engenharia a serem financiados por parceiros chineses, interessados em investir naquele continente.

