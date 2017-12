Octavio de Lazari vai assumir presidência da Bradesco Seguros

O diretor gerente do Bradesco, Octavio de Lazari Junior, vai assumir a presidência da seguradora do banco. Ele passa ainda a ter uma cadeira na vice-presidência que vai responder pela área de seguros. Lazari substitui Randal Zanetti que vai ocupar o cargo de presidente da holding Grupo Bradesco Seguros, a Bradseg Participações. O executivo estava no comando da seguradora há pouco mais de um ano.

Presidenciáveis

Com as mudanças no comando da Bradesco Seguros, a representatividade da operação na alta cúpula do Bradesco passa a ter o mesmo formato de quando a seguradora era comandada por Marco Antonio Rossi, vítima de um trágico acidente de avião, há um ano e meio. Além disso, Lazari entra no rol de possíveis nomes a sucessores do presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi. No páreo, estão ainda outros cinco vice-presidentes da instituição: Alexandre Glüher, Domingos Abreu, Mauricio Minas, Marcelo Noronha e Josué Pancini.

Redistribuição

Os segmentos Varejo, Prime e Private do Bradesco, antes sob o comando de Octavio de Lazari Junior, que vai assumir a presidência da seguradora do banco, serão redistribuídos. Varejo e Prime passarão para as mãos do diretor adjunto da instituição, Aurélio Guido Pagani. Já o Private ficará sob os cuidados da diretora gerente do Bradesco, Denise Pavarina. Ambos, sob coordenação do vice-presidente do banco, Josué Augusto Pancini.

Há pouco, o Bradesco confirmou as informações antecipadas pela Coluna do Broadcast na manhã de hoje.

