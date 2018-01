Odebrecht fica aliviada com renegociação antes de delação

Coluna do Broadcast

Executivos da Odebrecht Agroindustrial, por sinal, respiram aliviados com o “timing” da holding em fechar o acordo de delação. A avaliação do braço processador de cana-de-açúcar é de que se a renegociação da dívida superior a R$ 10 bilhões e a injeção de R$ 6 bilhões por parte de instituições financeiras não tivesse sido feita no primeiro semestre, antes da delação, seria impossível hoje.

Ganhando espaço

A gigante do setor sucroenergético deve processar 30 milhões de toneladas de cana-de-açúcar na atual safra e passará a dividir com a Biosev – da francesa Louis Dreyfus – o posto de segunda maior empresa do setor. (Gustavo Porto)