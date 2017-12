Odebrecht Óleo e Gás está próxima de acordo de recuperação extrajudicial

Enquanto o Grupo Odebrecht tenta evitar uma saída para a crise de liquidez que enfrenta, especialmente em seu principal braço, o de construção, a subsidiária de óleo e gás trabalha em um acordo extrajudicial para acertar as contas com os bondholders (credores externos). A previsão é de que o acordo esteja fechado em duas semanas. A negociação com esses credores se arrasta há um ano e meio. Agora, com o processo extrajudicial, alguns bondholders insatisfeitos terão de aceitar o que ficar acordado com 60% deles. A Odebrecht Óleo e Gás diz que segue em negociações construtivas com seus credores com o objetivo de fortalecer sua posição financeira de curto e longo prazos, em meio ao desafiador cenário da indústria de óleo e gás.

Tamanho do problema

Ao todo, a Odebrecht Óleo e Gás (OOG) tem uma dívida em títulos de US$ 3,7 bilhões com credores externos. Há um grupo de bondholders, detentor de US$ 550 milhões em títulos sem data de vencimento (perpétuos) e sem garantias, com os quais não têm havido negociações e que, nesse cenário, devem se mover contra o acordo.

