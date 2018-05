Odebrecht tem mais de R$ 600 mi em juros de bônus para honrar este ano

A construtora Odebrecht tem cerca de US$ 170 milhões, ou mais de R$ 600 milhões, em juros referente aos seus bônus que estão no mercado e vencem em setembro, outubro e novembro deste ano. A cifra, somada aos quase R$ 540 milhões de bônus e juros já vencidos no mês passado, devem consumir quase que a metade do empréstimo a ser liberado para o Grupo por Itaú Unibanco e Bradesco, de R$ 2,6 bilhões. No total, a construtora tem US$ 4,5 bilhões em bônus no exterior, que vencem entre 2020 e 2042, incluindo um bônus perpétuo.