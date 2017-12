Oferta da Ser Educacional tem baixa demanda e deve ficar entre R$ 21 e R$ 20

A oferta primária subsequente de ações (follow on) da Ser Educacional dá sinais de que não encontra boa demanda. Com precificação marcada para hoje, pode ser fechada entre R$ 21,00 e 20,00 por ação. Até ontem, a demanda era 0,5 vez a oferta. Parte da operação deve ser feita via acionistas ou investidores âncoras. No preço mais alto, permitirá levantar R$ 366 milhões. O preço é quase 18% inferior à cotação do pregão anterior ao lançamento da oferta, dia 12 de maio. A precificação acontece dois dias após a BRMalls captar R$ 1,730 bilhão com oferta subsequente que atraiu demanda de mais de R$ 3 bilhões. Nesse caso, as ações foram precificadas 11,5% abaixo dos R$ 12,43 em que eram negociados antes do anúncio da oferta.

