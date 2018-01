Oferta de ações da Eletropaulo fica para março

Sem conseguir acertar os ponteiros com a Eletrobrás sobre um passivo da ordem de R$ 2 bilhões, a Eletropaulo deixará sua oferta subsequente de ações (follow on) para março. A empresa estava com a oferta no gatilho na sexta-feira, 26, na expectativa de uma solução para o impasse com a Eletrobrás nesta semana, mas um acordo pode demorar um pouco mais.

Divergências. Desde outubro do ano passado, Eletrobrás e Eletropaulo negociam um acordo visando a encerrar um processo judicial sobre uma dívida que teria origem em um empréstimo da década de 1980. As partes divergem sobre o valor do débito, estimado em cerca de R$ 2,8 bilhões segundo a estatal. Procurada, a Eletropaulo disse que se manifestou sobre o tema em Fato Relevante divulgado em 18 de janeiro de 2018. Na ocasião, admitiu estudar a possibilidade da operação “dentre outras alternativas disponíveis para o financiamento de suas atividades”.