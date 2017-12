Oferta de ações do Banrisul já faz “barulho” no mercado

A largada para a venda de ações do Banrisul para gerar caixa ao governo do Rio Grande do Sul já começou a fazer barulho no mercado e gerou críticas. Gestores calculam que a venda de uma fatia minoritária pertencente ao Estado gaúcho em Bolsa sairia a um preço correspondente a 80% do valor patrimonial da instituição financeira, ao passo que uma eventual alienação para um investidor estratégico poderia render duas vezes mais.

Calendário

A ideia é que a oferta subsequente (follow on) ocorra no dia 12 de dezembro, semana em que outras quatro operações serão precificadas. Procurada, a instituição gaúcha informou que “a legislação vigente impede que o Banrisul se manifeste sobre o assunto”.

