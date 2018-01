Oferta de ações mina desejo do Santander de adquirir o Banrisul

A oferta de ações anunciada quarta-feira, 4, pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) coloca uma pedra no desejo antigo do Santander Brasil de comprar a instituição gaúcha. Isso porque o controle do banco não está no pacote de venda. O governo do Estado vai se desfazer de até 49% das ações com direito a voto. E uma fatia minoritária é como assumir risco sem ter a gestão.

Não deu

No passado, a alta cúpula do Santander, que cresceu no Brasil com a compra de bancos estatais, deixou claro seu interesse no Banrisul. Para que seja privatizado, porém, a venda do banco teria de passar em um plebiscito, o que sempre foi visto como algo impossível.

Passo a passo

Para dar prosseguimento à oferta, o Banrisul precisa ainda enviar carta convite aos bancos de investimento para apresentarem suas propostas. Depois disso é que o sindicato que estruturará a oferta será selecionado.

Siga a @colunadobroad no Twitter