Ofertas de ações no 1º trimestre de 2018 podem chegar em R$ 8,75 bi

Depois de um ano bastante aquecido para o mercado de ações, a expectativa é de que o ritmo seja mantido pelo menos no primeiro trimestre de 2018. A estimativa é de que, nos primeiros três meses do próximo ano, oito ofertas de ações de sete diferentes setores movimentem cerca de R$ 8,75 bilhões, segundo cálculos do Bradesco BBI. Já com protocolo na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) estão a Centauro e Blau Farmacêutica. A Algar Telecom postergou sua emissão e precificará sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em janeiro. A varejista de brinquedos Ri Happy é mais uma com planos para abrir o capital em 2018. No acumulado dos primeiros 11 meses de 2017 as emissões de ações já giraram cerca de R$ 32 bilhões.

