Ofertas formais pela Via Varejo serão recebidas até o início de fevereiro

Coluna do Broadcast

As ofertas formais pela Via Varejo deverão ser feitas entre o final de janeiro e o início de fevereiro. “Há muitos interessados, mas o processo está ainda em fase preliminar”, diz uma fonte à coluna. Entre investidores estratégicos e gestoras de private equity, haveriam mais de 11 players analisando a aquisição.

Preferência

Dentre os possíveis interessados na Via Varejo, a Lojas Americanas e a chinesa Suning – que tem 20% das ações detidas pelo Alibaba – são vistas como as candidatas mais fortes por analistas de mercado. A chilena Falabella e a sul-coreana Samsung já mostraram interesse, mas são tidas como improváveis. Citado por fontes, o grupo sul-africano Steinhoff negou interesse na rede. (Com Dayanne Sousa)

