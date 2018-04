A Oil and Gas Climate Iniciative (OGCI), que reúne dez petroleiras globais, dentre elas a Petrobras, selecionará de 10 a 15 tecnologias ou modelos de negócio para a redução das emissões do gás metano. As vencedoras receberão até US$ 20 milhões e terão suas inovações produzidas em escala comercial. Empresas brasileiras também poderão participar e as inscrições vão até o dia 15 de maio.