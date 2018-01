Oi entra, até segunda, com recursos na Holanda contra falência

A Oi vai entrar com recurso, entre hoje e segunda-feira (1), na Suprema Corte holandesa contra a decisão da Justiça local de decretar a falência de duas subsidiárias da operadora na Holanda. Ao contrário do Brasil, o dia 1º de maio não é feriado naquele país.

Agressivo A falência dos veículos financeiros da Oi na Holanda, a Oi Brasil Holdings Coöperatief UA e Portugal Telecom International Finance B.V. (PTIF), foi decretada na semana passada. O pedido de conversão da suspensão dos pagamentos em falência foi feito por um dos fundos da Aurelius, o qual é conhecido pela postura litigiosa e agressiva nas renegociações de dívida com empresas.

Defesa A companhia tem ressaltado que a falência não tem impacto em seu processo de recuperação judicial, já que as duas empresas são braços financeiros da operadora no exterior e não têm ativos para liquidação. A empresa lembra ainda que em outros países, como Estados Unidos, Inglaterra e Portugal, a Justiça já reconheceu o processo que tramita no Brasil, submetendo as demais decisões no exterior à corte brasileira. No entanto, segundo advogados, isso pode abrir a porta para detalhes contábeis, movimentações financeiras e de gestão dos veículos.

