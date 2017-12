Oi lança aplicativo para solucionar problemas de clientes remotamente

A Oi, empresa em recuperação judicial, anuncia hoje, 3, o lançamento de um aplicativo com o qual o cliente poderá consertar remotamente problemas com a linha telefônica. A ideia é agilizar o atendimento ao usuário, que não precisará fazer contato com o call center em algumas situações. Ele mesmo entra no aplicativo e informa a situação, que pode ser solucionada a partir disso. A medida é mais um esforço da Oi para elevar os índices de qualidade.

