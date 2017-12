Oi obtém proteção de efeitos no Brasil de falência na Holanda

Coluna do Broadcast

O juiz da recuperação judicial da Oi reconheceu o pedido feito pela tele de proteção contra os efeitos de falência decretada pela Corte Holandesa aos seus dois veículos financeiros, a Oi Brasil Holdings Coöperatief UA e Portugal Telecom International Finance B.V. Assim, as operações no Brasil estão blindadas da falência no exterior.

Sob controle.

Fernando Cesar Viana, juiz da sétima vara de falências do Rio de Janeiro, assegurou à Oi o direito de exercer seus poderes de controladora das subsidiárias. O documento fala ainda de multa de R$ 300 mil aos administradores judiciais holandeses, por evento, no caso de desrespeito das decisões do juiz brasileiro.

Siga a @colunadobroad no Twitter