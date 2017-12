Oi reduz número de reclamações na Anatel

Coluna do Broadcast

Se por um lado os credores da Oi reclamam da relação com a empresa, de outro, os consumidores dão sinais positivos. No primeiro trimestre, o índice de satisfação dos clientes da tele subiu 13% e o volume de reclamações na Anatel por motivo de atendimento caiu 41% em comparação com o mesmo período de 2016. Também evoluiu o volume de chamadas repetidas, que teve queda de 16%.

Esforços

O levantamento é da Oi que garante estar empenhada em melhorar a imagem junto ao público cliente em meio à crise de liquidez que atravessa. Para isso, reforçou o treinamento das 16 mil pessoas do call center.

Siga a @colunadobroad no Twitter