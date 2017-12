Oi vai à China na próxima semana tratar de aportes

Após visita à sede da Oi no Rio de Janeiro, na sexta-feira, o China Development Bank (CDB) deve receber a administração da operadora na semana que vem para tratar de possível investimento na companhia. No Brasil, o CDB conversou com o presidente da Oi, Marco Schroeder, sobre detalhes da viagem que a diretoria fará à sede do banco chinês. A Oi tem buscado apoio com investidores no exterior e outros bondholders para um aumento de capital e para aprovar seu plano de reestruturação. O CDB vinha acompanhando as decisões de bondholders assessorados pela Moelis. Mas recentemente não participou do plano conjunto de reestruturação apresentado pela Moelis e G5, que representa o Aurelius. Procurada, a Oi não comentou.

