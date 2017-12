Oi vai à China na semana que vem para tratar de investimento por CDB

Após visita à sede da Oi no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, o China Development Bank (CDB) deve receber a administração da tele na semana que vem para tratar de possível investimento na companhia. Na reunião realizada no Brasil, representantes do CDB conversaram com o próprio diretor-presidente da tele, Marco Schroeder, sobre detalhes da viagem que a diretoria fará à sede do banco chinês.

Soltinho

A administração da Oi tem buscado apoio junto a investidores no exterior e outros bondholders para um aumento de capital de R$ 8 bilhões e para aprovar sua versão do plano de reestruturação da companhia. O CDB vinha acompanhando as decisões do grupo de bondholders assessorado pela Moelis. Mas recentemente não participou do plano conjunto de reestruturação apresentado pela Moelis e G5, que representa o Aurelius. Ou seja, um credor com potencial de enfraquecer a capacidade dos demais de não aprovarem plano.

Calendário

A Oi tem até o dia 27 para apresentar o novo plano de recuperação. A primeira chamada de assembleia de credores está marcada para o dia 9 de outubro e a segunda, para o dia 23 do mesmo mês. Procurada, a Oi não comentou.

Siga a @colunadobroad no Twitter