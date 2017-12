Oi vê forte migração de clientes para franquia de dados

A Oi detectou entre seus clientes de planos pré-pagos e controle – que abrangem consumidores de menor renda – um apetite voraz por internet nos celulares, em detrimento das chamadas de voz. O diagnóstico vem após a companhia lançar, em abril, o serviço que permite a troca de franquia de voz por dados e vice-versa. Segundo balanço do primeiro mês, 75% dos clientes que trocaram benefícios optaram por mais internet do que minutos. Nesse período, também foi registrado salto de 180% nos downloads do aplicativo de autoatendimento Minha Oi, que permite a troca das franquias. Com os planos flexíveis, a Oi pretende atrair consumidores de outras operadoras e expandir a receita com tráfego de dados.

