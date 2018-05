Operação para salvar Andrade Gutierrez pode subir no telhado

O empréstimo que deve salvar a Andrade Gutierrez de um calote na semana que vem está subindo no telhado. Metade dos investidores estrangeiros que participariam da operação desistiu. Eles consideram que a empresa precisa reforçar as garantias apresentadas, dada sua situação frágil. Além de a Andrade Gutierrez negociar acordo de leniência, previsto para ser assinado em junho, a CCR foi citada este ano em uma das delações da Operação Lava Jato.

Foi tudo

O empréstimo é costurado pela gestora norte-americana Pimco, de longa data investidora em títulos da dívida brasileira, tendo como garantia toda a participação de pouco mais de 14% da Andrade na CCR. A transação prevê a emissão de novos bônus pela Andrade Gutierrez, garantidos pelas ações da CCR, a serem adquiridos por investidores de fundos da Pimco.

Deadline

Com os recursos obtidos, a Andrade pagaria os US$ 325 milhões em bônus, que estão vencidos, cuja carência termina no próximo dia 30, quarta-feira da semana que vem. Se não pagar, a Andrade corre o risco de ter todas as dívidas da companhia cobradas, ou aceleradas, como se diz no jargão do mercado. Procurada, a Andrade Gutierrez não comentou.

Siga a @colunadobroad no Twitter