Operações de fusão e aquisição na AL devem crescer 11% no 1º semestre

As transações de fusões e aquisições devem subir 11% na América Latina no primeiro semestre deste ano, segundo dados do Intralinks Deal Flow Predictor. O número supera a média global, que indica que tais operações devem crescer 6% no período.

Liderança argentina

O número de transações não deverá, no entanto, ser puxado pelo desempenho no Brasil, uma vez que é esperada estabilidade nas operações em relação ao mesmo período do ano passado, mas sim pela Argentina, de onde se espera um aumento de 90% desse tipo de negócio na primeira metade deste ano.

