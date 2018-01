Osvaldo Bruno Cavalcante é interino na Caixa no lugar de Percival

Osvaldo Cavalcante está como interino na vice-presidência de Finanças da Caixa Econômica Federal, no lugar de Márcio Percival, que foi exonerado. O substituto definitivo ainda está, segundo fonte, sendo definido pelo banco com o Planalto e a Fazenda. Percival, que já deixou a Caixa há mais de 15 dias, deve revisitar a carreira acadêmica. Chamado de “Peixe” pelos amigos, o doutor em economia pela Unicamp tem brincado com colegas que irá cuidar do seu sítio, no interior de São Paulo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.