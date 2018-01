Otimismo do empresário brasileiro atinge nível mais alto desde 2013

Coluna do Broadcast

O otimismo dos empresários brasileiros para os próximos 12 meses deu um salto e chegou a 45% no terceiro trimestre, aumento de 25 pontos porcentuais ante igual período de 2015, segundo estudo da consultoria Grant Thornton. Em relação ao trimestre anterior, o crescimento foi de 27 pontos. O indicador é o mais positivo desde o segundo trimestre de 2013. A melhora do humor ajudou o Brasil a escalar nove posições no ranking mundial, indo para o 14º lugar, deixando para trás países como Estados Unidos, na 15º posição.