Otimismo do empresário cai e Brasil desce para 25ª colocação

A percepção de que a Reforma da Previdência foi deixada de lado e a instabilidade política têm piorado o otimismo do empresariado brasileiro. Com isso, o Brasil caiu oito posições no ranking global de otimismo, indo para a 25ª colocação, conforme o estudo International Business Report (IBR), da auditoria e consultoria Grant Thornton.

Só cai. No terceiro trimestre deste ano, o indicador de otimismo no Brasil ficou em 26%, queda de 6 pontos porcentuais em relação ao trimestre imediatamente anterior. Esse é o quarto trimestre consecutivo de redução, de acordo com a consultoria. No último trimestre do ano passado, esse índice estava em 59%.

Melhores e piores. Globalmente, o otimismo registrou a marca de 49%, sendo que o país mais otimista da pesquisa é a Indonésia (100%) e o mais pessimista, o Japão (-14%). O levantamento avalia a expectativa de 2.500 líderes de mercado em 35 países, sendo em torno de 200 empresários brasileiros.

