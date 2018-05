Otimismo do empresário volta a cair

O otimismo do empresário brasileiro em relação à retomada da economia voltou a cair no primeiro trimestre. O International Business Report (IBR), realizado pela Grant Thornton, mostrou que 26% dos entrevistados mostravam otimismo, queda de 5 pontos porcentuais ante o trimestre imediatamente anterior. A oscilação nesse índice deve se manter neste ano por conta da incerteza política, segundo a consultoria. Com esse desempenho, o Brasil perdeu quatro posições no ranking global de otimismo, caindo da 22.ª para a 26.ª colocação.