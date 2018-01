Ourinvest volta a disputar mercado de investimentos imobiliários

O Grupo Ourinvest voltou a disputar investidores no mercado de fundos imobiliários. Captou, durante pouco mais de dois meses, R$ 72 milhões no veículo que foi estruturado com a gestora JPP Capital, especializada no setor de imóveis. A aposta da Ourinvest é de que, com os juros mais baixos no Brasil, o segmento de fundos receba uma nova leva de investimentos. Com R$ 3,4 bilhões sob custódia, o grupo foi responsável por um dos primeiros fundos destinados ao setor imobiliário no Brasil, o Pátio Higienópolis, em 1999.

