PagSeguro quer ser maior IPO de ativo brasileiro em 2018

A PagSeguro, empresa de meios de pagamento do UOL, deve ser protagonista da maior oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de um ativo brasileiro em 2018. O lançamento ocorrerá exclusivamente na Bolsa de Nova York e sequer foi cogitada uma oferta no Brasil. A explicação é que por lá há mais interesse dos investidores por empresas de tecnologia, além do fato de as companhias comparáveis estarem listadas fora do Brasil.

