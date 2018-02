Pague Menos deve ultrapassar marca de mil lojas abertas

Terceira maior rede de farmácias do Brasil, a Pague Menos está prestes a comemorar o marco de mil lojas abertas. A companhia, presidida por Deusmar Queirós e que em 2015 recebeu aporte do fundo General Atlantic, inaugurou 60 pontos de venda entre janeiro e maio, chegando a 995 unidades. A Pague Menos tem hoje 6,3% de participação de mercado. Esse setor ainda é bastante pulverizado, com os pequenos varejistas respondendo por quase 30% do mercado. (Dayanne Sousa)

