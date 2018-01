Panamá faz tour no Brasil para atrair empresas exportadoras brasileiras

Coluna do Broadcast

O governo do Panamá promoveu um tour no Brasil para levar empresas brasileiras para importar e exportar por lá, aproveitando a isenção tributária junto a países como China, Índia, Taiwan, EUA e algumas nações da África, com os quais o país tem tratado de livre comércio.

O embaixador do Panamá, Edwin Emílio Vergara Cárdenas, contratou o escritório Nelson Wilians e Advogados Associados para assessorar as companhias. A Diagonal Transformação de Territórios, que faz gestão de projetos, deve encaminhar as primeiras companhias para o Panamá, algumas delas de infraestrutura.