Pão de Açúcar deve mostrar ganho de market share no segundo trimestre

Foto: Sérgio Castro/Estadão Conteúdo

Às vésperas da precificação da oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) do concorrente Carrefour, o Grupo Pão de Açúcar (GPA) deverá apresentar hoje dados indicando ganho de market share frente ao concorrente. Se a projeção de analistas se confirmar, o crescimento global deverá ser de cerca de 10% no segundo trimestre. Já a expansão do segmento “mesmas lojas” deverá ser de 6%, contra 3% visto pelo varejista francês, ainda de acordo com as estimativas. Procurado, o GPA disse que não comentaria por estar em período de silêncio por conta da divulgação de resultados.

