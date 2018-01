Pão de Açúcar tem aumento de 6% em clientes fidelidade após aplicativo

Além de disputarem uma fatia do bolso dos consumidores, as principais redes de supermercado do Brasil agora brigam por um espaço no telefone celular. O Grupo Pão de Açúcar (GPA) comemorou quatro meses do lançamento do seu aplicativo de descontos e afirma que a base de clientes dos programas de fidelidade chegou a 13 milhões, cerca de um milhão a mais do que na época do lançamento. Especificamente para a bandeira Pão de Açúcar, o aumento da base dos clientes fidelizados foi de 6%.

Concorrência. Do outro lado, está o grupo francês Carrefour, que lançou seu aplicativo há menos de um mês e tinha, até então, 4 milhões de clientes identificados. (com Dayanne Sousa)

