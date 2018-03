Pão de Açúcar terminará somente nesta semana entregas da Black Friday

Problemas de entrega marcaram a Black Friday do Pão de Açúcar. Segundo consumidores, compras feitas pelo e-commerce da rede na data não foram enviadas no prazo previsto. Apesar de relatos de adiamentos sucessivos na previsão de chegada dos produtos às casas de clientes, a empresa promete concluir as entregas até o final desta semana.

Falha

Mesmo atuando com alimentos, segmento que não é dos mais fortes em volume de venda online, o Pão de Açúcar entrou para o ranking das dez empresas com maior número de reclamações no Reclame Aqui durante o evento promocional: mais de 770 registros. O Pão de Açúcar justifica que, apesar de um trabalho prévio, falhas sistêmicas geraram atrasos na entrega de diversos pedidos. com Dayanne Sousa

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Siga a @colunadobroad no Twitter