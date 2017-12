Paquetá desiste de venda da área de cartões e fecha aliança com Cred-System

Foto: Tiago Queiroz/Estadão Conteúdo

Um negócio de duas administradoras de cartões agitou o disputado mercado dos plásticos regionais e de loja. O grupo gaúcho do setor de calçados Paquetá, dono da administradora de cartões Praticard, com 3 milhões de unidades, fechou uma aliança estratégica com a Cred-System, dona da bandeira Mais! e que administra vários cartões de lojas. A ideia inicial do Paquetá, dono das marcas Capodarte e Drumond, era vender a área de cartões, mas os executivos acabaram optando por fechar uma parceria, que prevê divisão de lucros. Procurado, o Grupo Paquetá não comentou. (Altamiro Silva Júnior)

