A rede de calçados Paquetá, dona de marcas como Capodarte, Dumond e Ortopé, aposta em um sistema multicanal para alavancar as vendas. No primeiro mês da iniciativa, que possibilita aos clientes visualizarem produtos na loja física e finalizarem a compra no site ou vice-versa, dentre outras possibilidades, o resultado foi 30% maior do que a empresa previa. Para o ano, a Paquetá espera faturar R$ 1,2 bilhão.

