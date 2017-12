Para agarrar varejistas, Tribanco lança cartão fidelidade

De olho no setor que mais promete crescer no País, o Tribanco, braço financeiro do segundo maior distribuidor atacadista do Brasil, o Grupo Martins, se movimenta para manter seus clientes varejistas. O banco acaba de lançar um programa de fidelidade, com sistema de pontos, vinculado ao cartão destinado aos lojistas, com o qual o Tribanco espera movimentar R$ 300 milhões em vendas no atacado em 2018. A expectativa é alcançar 11 mil varejistas. O Tribanco tem R$ 1,5 bilhão em sua carteira de crédito, composta em sua maioria por pequenas e médias empresas de varejo.

