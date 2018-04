Para levar Eldorado, APP terá de provar que calote histórico ficou para trás

A indonésia Asia Pulp & Paper (APP) deverá provar que o calote de US$ 14 bilhões dado há 16 anos, em consequência da crise asiática, ficou para trás, para concluir a aquisição da fabricante de celulose Eldorado, da família Batista. Depois da APP oferecer R$ 15 bilhões pelo ativo, a J&F firmou compromisso de venda. O valor agressivo da oferta chamou a atenção e gerou questionamento se a companhia indonésia teria fôlego para financiar a aquisição. No entanto, a APP conseguiu, recentemente, colocar em pé o projeto OKI, com capacidade de 2,8 milhões de toneladas de celulose, contando, inclusive, com financiamento de cerca de US$ 3 bilhões de bancos asiáticos para o projeto. Outro questionamento, é se a APP manterá o valor de R$ 15 bilhões mesmo após diligência.

Pressão

A pressão dos bancos credores, no entanto, é grande sobre a J&F. Por isso, muitos apostam que a Fibria pode levar a Eldorado, pelo potencial que tem de concluir o desembolso ainda neste ano. Por conhecer o concorrente, conseguiria realizar as diligências em tempo menor do que a APP.

