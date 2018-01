Para ser porto de investimentos, Brasil precisa aprovar reformas

O interesse dos investidores estrangeiros no Brasil é grande, mas o fluxo de capital só ganhará força com a aprovação de reformas em andamento, sobretudo a da Previdência. “O Brasil precisará entregar a agenda proposta para ser o porto de atração do investimento estrangeiro”, diz Renato Ejnisman, diretor executivo do Bradesco, à Coluna. Mesmo sem as reformas, a 4ª edição do Brazil Investment Forum, organizado pelo Bradesco BBI, teve outra dimensão neste ano, com mais de duas mil reuniões, em dois dias de evento, entre empresas e investidores. Ejnisman, anfitrião do evento, revela ter participado de mais de 20 encontros.

Siga a @colunadobroad no Twitter