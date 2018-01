Paranapanema marca reuniões para ampliar participação em mercado externo

Depois de dar um passo em seu processo de reestruturação, a fabricante de cobre Paranapanema busca novos mercados para exportação. Nesta semana, por exemplo, já tem marcada uma série de reuniões em Londres com potenciais clientes. No radar, estão regiões como Oriente Médio, Ásia, locais onde há altas taxas de crescimento de infraestrutura, e ainda o México. O entendimento é de que a Paranapanema não pode ficar dependendo do mercado local, que ainda demonstra sinais de fraqueza.

Por aqui

Enquanto trabalha nesse front, a Paranapanema também procura uma base em São Paulo. Com a sede administrativa em Santo André, grande ABC, o objetivo é ter um escritório na região da Faria Lima, para ganhar tempo em reuniões de diretoria e do Conselho.

Para já

À espera de que as linhas com os bancos comerciais sejam refeitas, a Paranapanema colocará imóveis que ainda possui à venda, com o objetivo de trazer liquidez para o balanço da companhia. A estimativa é de que esses imóveis tenham valor de cerca de R$ 500 milhões. No momento, a companhia pode respirar mais aliviada, após conclusão da capitalização que injetou novos recursos no caixa.

