Paranapanema se moderniza e reduz inadimplência de cliente

Coluna do Broadcast

Avançada em seu processo de reestruturação, a fabricante de cobre Paranapanema conseguiu ampliar a taxa média de adimplência de seus clientes de 93% para 98,3% no intervalo entre janeiro e setembro deste ano. A companhia credita essa melhora à informatização de sistemas e uma parceria com a Serasa Experian, que fez com que a empresa reduzisse praticamente pela metade o tempo médio de análise e aprovação de crédito de 1,5 mil clientes.

Siga a @colunadobroad no Twitter