Parente usa rede interna da Petrobrás para acabar com ‘polêmica’ sobre contratação de executiva

O presidente da Petrobrás, Pedro Parente, vem fazendo fama por usar a intranet da estatal como canal de comunicação direta com funcionários. Como de costume, em tom informal e assinando apenas Pedro, utilizou o recurso na semana passada para acabar com “certa polêmica” sobre a nova gerente executiva de Inteligência e Segurança Corporativa, Regina de Luca, secretária Nacional de Segurança Pública no governo Dilma.

Sem sectarismo

Aos empregados, Parente diz que a ligação da advogada com “partidos hoje na oposição”, no caso o PT, não a desqualifica. Completando a bronca, relaciona as reações ao nome a um sectarismo que “gostaria de ver eliminado da vida nacional”.

E tem mais

Parente concluiu a carta com um “PS”, em que pontua: “Em relação a boatos que circularam no fim da semana passada sobre mudanças na diretoria executiva: não têm qualquer respaldo na realidade.” (Fernanda Nunes)

