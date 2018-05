Passado um ano, Temer encontra investidores após crise no mesmo evento

Nos próximos dois dias, o governo tem um encontro marcado com investidores e empresários em São Paulo. Em plena crise deflagrada pela greve dos caminhoneiros, o presidente Michel Temer, integrantes da equipe econômica, o presidente da Petrobras, Pedro Parante, além de executivos de bancos e outras empresas, estão na programação no Fórum de Investimentos Brasil 2018.

Déjà vu

É o primeiro evento da cúpula do governo com integrantes do mercado financeiro após a deflagração da crise dos combustíveis. Um ano atrás, nos dias 30 e 31 de maio, o mesmo evento também foi o primeiro compromisso público de Temer e da equipe do governo após a revelação da delação dos executivos da J&F, que atingiu o presidente e originou duas denúncias contra o emedebista. (Daniel Weterman)

