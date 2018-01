Governo de SP caça investidores estrangeiros para trecho Norte do Rodoanel

Representantes do Governo de São Paulo iniciam na próxima semana uma rodada de conversas com investidores estrangeiros em busca de interessados na concessão do Trecho Norte do Rodoanel Mário Covas (SP-021). O road show acontece entre os dias 06 e 10 de novembro com agenda na França, Itália e Espanha. Estão previstos investimentos de R$ 581,5 milhões, a serem feitos nos 30 anos da concessão. Vence a maior oferta de outorga, com lance mínimo de R$ 462,3 milhões. O certame será no dia 10 de janeiro, na B3.

Participam das apresentações o Secretário de Governo, Saulo de Castro Abreu Filho, a subsecretária de Parcerias e Inovações, Karla Bertocco Trindade, e o diretor geral da Artesp, Giovanni Pengue Filho. O Trecho Norte integra a quarta rodada de concessões de rodovias paulistas que, com apoio da IFC, braço do Banco Mundial, passou a ampliar as condições de participação de empresas estrangeiras.

Esse é o terceiro road show da 4ª rodada de concessões de rodovias de São Paulo. Os projetos paulistas já atraíram grupos internacionais como Abertis, Brookfield, Grupo Gavio e Blackstone, um dos maiores fundos de investimentos do mundo.

